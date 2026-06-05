現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が5日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代の最強助っ人、タイロン・ウッズを獲得したいきさつを明かした。2004年のシーズンオフ、「タイロンが中日に来たがっているという話が出ていた」その理由について落合氏は「おそらくモリシゲ（森繁和投手コーチ）のからみだと思う。2003年に（横浜で）一緒に