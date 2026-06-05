来週、習近平国家主席が北朝鮮を公式訪問すると、中国が発表しました。習主席の訪問は7年ぶりとなります。中国側の思惑はどこにあるのでしょうか。■前回は2019年に訪問金総書記は去年、北京訪問5日、中国国営メディアが速報で報じたのが…中国国営メディア「金正恩総書記の招待を受け、習近平国家主席は、6月8日から9日に北朝鮮を国賓として訪問します」来週、習近平国家主席が北朝鮮を訪問するというのです。◇北朝鮮・金正恩