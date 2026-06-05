新人デザイナーのコンテスト「装苑賞」の第100回公開審査会が5日、東京・渋谷区の遠藤記念館大ホールで開催され、NEWSの増田貴久（39）が特別ゲストとして出席した。2018年からファッション雑誌「装苑」（文化出版局）で連載を持つなど、大のファッション好きとして知られる増田。この日は特別ゲストとして紹介されると、会場はざわめきに包まれた。装苑賞は1956年にファッション界の新人賞として創設され、86年まで年に2度