元大阪地検トップによる女性検事への性的暴行事件をめぐり、法務大臣は検察庁全職員を対象にハラスメント調査を実施することを明らかにしました。北川健太郎被告は大阪地検の検事正だった2018年に部下の女性検事に性的暴行をした罪に問われていて、女性検事は第三者委員会を設置して検察庁のハラスメント被害の実態調査を求める要望書を提出しています。平口法務大臣は、きょうの会見で「今年度、全職員を対象としたハラスメント調