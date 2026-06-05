6月6日は「梅の日」。それにちなみ新潟市の入浴施設では特別な露天風呂が用意されました。新潟市秋葉区の日帰り温泉施設「花の湯館」。ほんのり漂うさわやかな香り。＜記者リポート＞「こちらの露天風呂ですが、梅を使った梅風呂なんです」その名も「青梅風呂」。5日から温泉の湯に梅が添えられ特別な露天風呂が用意されました。＜入浴客＞Q）.青梅風呂のどんなところが良いですか？「ほかにはないっていうところでしょうね