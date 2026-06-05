6月4日（現地時間3日）に行われた「NBAファイナル2026」第1戦で、アウェーのニューヨーク・ニックスが105－95でサンアントニオ・スパーズに勝利した。この試合で30得点を記録し、チームを勝利へ導いたジェイレン・ブランソンだったが、試合終了直後の表情は穏やかなものではなかった。 中継映像を振り返ると、第1戦の残り約20秒の場面で、ブランソンがコートサイド付近のファン