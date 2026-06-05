6月5日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やスタッフの最新契約情報を発表した。 今シーズンB1初優勝を果たした長崎ヴェルカでは、モーディ・マオールヘッドコーチの契約満了に伴う退任が発表された。B1最高勝率からチャンピオンシップ優勝まで導いた指揮官は、クラブ史に残るシーズンを最後にチームを離れ、新た