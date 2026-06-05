飲食料品の値上げが止まりません。今月だけで1,000品目以上の食品が値上がりしていて、消費者からは厳しいといった声が聞かれます。日々の必需品だけに買わざるを得ないものですが、消費行動にはどのような影響が出ているのでしょうか。 【写真を見る】店も消費者も頭抱える“値上げの夏”今月だけで1,000品目以上の食品が企業努力も限界か【岡山】 家計に厳しい飲食料品の値上げが止まらない （消費者）「高いと思います。