Appleが横浜エリアで新たな直営店の開業に向けた準備を進めていることが分かった。 （関連：【画像】店舗によって雰囲気はそれぞれこれまで取材してきた店舗内観） 現在、同社の採用サイトにおいて、横浜の新店舗向けとみられるマネージャーやシニアマネージャー、Geniusなど複数職種の募集が行われている。現時点で店舗の正式名称や所在地、オープン時期は明らかにされていないが、もし新