上がり続ける物価や「老後2000万円」問題など、定年後の生活に不安を抱いている人は多くいるのではないでしょうか。しかし、フィナンシャルプランナーの長尾義弘さんは、老後の不安は、じつはその多くが“幻想”だといっています。長尾さんの著書『老後不安は「思い込み」が9割』（青春出版社）から、定年後のお金の使い方、老後資金の活用の仕方など、老後不安の解消法を紹介します。60代でお金のルールが変わる60代って、じつ