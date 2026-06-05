イングランドプロサッカー選手協会（PFA）は5日、2025−26シーズンのプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）の候補を発表した。男子部門では22年ぶりにプレミアリーグを制覇したアーセナルから3名がノミネート。出場したリーグ戦37試合で19のクリーンシート（無失点試合）を記録し、3年連続でゴールデングローブ賞に輝いたスペイン代表GKダビド・ラヤ、欧州屈指の堅守を支え、セットプレーの得点源としても存在感を放