６月５日、浦和レッズは５月31日にJFE晴れの国スタジアムで行なわれたJ１百年構想リーグ・プレーオフラウンド第１戦のファジアーノ岡山戦で、サポーターによる横断幕掲出ルール違反があったと発表し、謝罪した。クラブによると、ビジターエリアでの横断幕設置については、「着座観戦されるお客様の視界確保」を目的に、ホームクラブの岡山側から掲出エリアの一部を昨年の対戦時より約50センチ下げるルールが事前に周知されてい