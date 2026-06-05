■『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』のライブ映像が公開 【動画】King ＆ Princeがキラキラに「HEART」をパフォーマンス（『STARRING』ドームツアー映像）①～② King ＆ Prince公式SNSにて、ドームツアー『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』のライブ映像が、発売に先駆けて一部公開された。 『King ＆ Prince DOME TOUR 20