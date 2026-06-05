【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが6月24日に発売するNew Album『人生』のリリースに伴い、6月7日19時よりTikTok LIVEにて、2025年に開催されたSUPER BEAVER 20th Anniversary『都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム』のライブ映像の一部を特別公開することが決定した。 ■SUPER BEAVERがTikTok LIVEを活用したライブ映像配信は今回が初 SUPER BEAVERにとって、TikTok LIVEを活用したライブ映