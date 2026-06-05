【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWのDVD＆Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』（7月29日リリース）のジャケットデザインが公開。さらに、ライブダイジェスト映像のプレミア公開も発表された。 ■ライブダイジェスト映像は6月7日18時57分にプレミア公開 本作は、STARGLOW初の単独ライブとして横浜BUNTAIで行われたデビューショーケース（1月31日・2月1日開催）