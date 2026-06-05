【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanが、8月26日にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のジャケット写真および、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルを公開した。 ■各形態ごとに貴重な特典映像も収録 本作は、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化