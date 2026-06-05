6月5日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― チムニー [東証Ｓ]決算月【3月】6/5発表 食事券（デジタルクーポン）の利用単位を500円から1円に変更。 エターナルホスピタリティグループ [東証Ｐ]決算月【7月】6/5発表 7月末割当の1→2の株式分割実施後も