ウルグアイのマリオ・ルベッキン外務大臣は4日、首都モンテビデオで開催されたイベントで、中国の一般旅券所持者を対象にビザ免除措置を実施することを発表した。新華社が伝えた。ルベッキン外務大臣は「ウルグアイにとって中国は重要な観光客の送り出し国。ビザ免除措置実施後、ウルグアイに来て、その風土や人情を肌で感じる中国人観光客がどんどん増えることを願っている」とした。ウルグアイのパブロ・メノニ観光大臣は「ウル