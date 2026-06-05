◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(5日、横浜スタジアム)DeNAが前夜に続き打線が躍動。5回までに4本塁打を含む10安打、8得点と勢いづいています。前日の4日の楽天戦では終盤に7点差をひっくり返してサヨナラ勝ちしたDeNA。この日もソフトバンクに先制されますが、牧秀悟選手の3号3ランで逆転すると、5回にも打線が爆発します。前の打席で3ランの牧選手が先頭で2塁打を放つと、続く度会隆輝選手がライトスタンドへ痛烈なラ