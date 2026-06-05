4日（金）、熊本県のクラブチームである熊本Virexは、北海道イエロースターズのアウトサイドヒッター伊藤樹（28）が加入することをクラブ公式SNSで発表した。 熊本Virexは公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度より発足する新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」の西カンファレンスに参加する予定だ。 伊藤は東海大学を