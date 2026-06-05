◇交流戦阪神─楽天（2026年6月5日甲子園）交流戦で甲子園5連敗中の阪神が、5回に先制した。楽天・岸に対して、4回まで1安打に封じられていたが、5回先頭の高橋遥人の左前打が起点になった。高橋の今季4本目のヒットで2死一塁から森下が右手首への死球で一、二塁とし、佐藤輝明が岸のこの日100球目となるチェンジアップを左中間二塁打し、高橋、森下が生還。佐藤輝も二塁ベース上で雄叫びを上げた。佐藤輝はリーグトップ