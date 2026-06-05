大分県中津市で去年、母親が住んでいる家に放火して全焼させた被告の男（23）に5日、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。 【写真を見る】「縁を切る」と言われ、母親宅に放火23歳の息子に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決大分 現住建造物等放火の罪で判決を受けたのは、中津市の無職・森木蓮被告（23）です。 判決によりますと、森木被告は去年4月、母親が住む家の1階居間の家具に灯油をまき、マッチで点火