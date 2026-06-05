現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が5日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代の最強助っ人、タイロン・ウッズへの信頼の厚さをあらためて口にした。「何に対してもタイロンだよな。彼をなくして語れませんよ」2005年にチームに加わると06年のリーグ優勝、07年の53年ぶりの日本一を4番打者としてけん引した。2年ぶりのリーグ優勝を果