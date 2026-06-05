ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の＃2が4日、放送された。【写真】セレブのレベルが違う…誕生日パーティーの会場を公開したジュリアンヌ6月4日放送の#2では、前回に引き続き元セクシー女優の深田えいみが登場。フィリピンのスラム街で「子ども食堂」を運営するという夢のため、5人の資産家（ギフテンダー）に自らの想いを伝える新システム「ギフティングステージ」に挑んだ。今回集結