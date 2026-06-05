ソフトバンク近藤健介外野手（32）が5日、アクシデントに見舞われた。DeNA戦に「3番・左翼」で出場しての6回先頭で相手先発の篠木の変化球を右足のかかと付近に当てて、その場を走り回ってもん絶。ベンチ前で座り込んで治療に直行し、戻ってくることはなく、すぐに野村が代走に送られた。