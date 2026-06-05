皇族数の確保策をめぐり、衆参両院の議長、副議長がとりまとめた「立法府の総意」案について、共産党の小池書記局長は「女性天皇を認める方向で議論するのが国民の総意だ」と批判しました。皇族数の確保策をめぐっては5日、衆参両院の議長、副議長が「立法府の総意」案をまとめています。この案では、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという2つの案を容認し、法制化すること