元・片づけられない漫画家の午後さん。長年気になっていた「顔タイプ診断」を受けたところ、似合うファッションや髪型がわかっただけでなく、自分の新たな魅力も発見できたそうです。今回は、診断を受けてみた感想と、その後に起きた変化について教えてもらいました。長年の謎だった“顔タイプ”が判明！自分に似合うファッションのテイストは…？ 午後：片づけが苦手だった漫画家。今では部屋の掃除が大好きに 猫：午後家の元飼い