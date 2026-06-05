「ヤクルト−日本ハム」（５日、神宮球場）日本ハム・レイエスが値千金の同点ソロを放った。１点を追う七回１死。山野が投じた甘く入った変化球を仕留め、左翼席へ超特大の１１号ソロを運んだ。それまでチームはわずか１安打に抑えられていたが、主砲のひと振りで追いついた。打った瞬間に確信する、飛距離１３５メートルの超特大弾。ＢＳフジの中継では元ヤクルト監督の真中満氏も「あそこまで飛んだのは見た事がない」と