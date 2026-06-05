お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が5日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演し、“デジタル移行”問題でパーソナリティーの「中川家」にツッコミを受ける場面があった。ことの発端は、4日深夜放送の同局「ナインティナインのオールナイトニッポン」。岡村はスケジュールをいまだに、マネジャーから紙ベースでもらっていることを告白した。すると、同番組にゲスト出演した「