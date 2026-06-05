浅野忠信（52）が6日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた米映画「モータルコンバット／ネクストラウンド」（サイモン・マッコイド監督）初日舞台あいさつに登壇。「僕が1番、英語がしゃべれない。ネイティブスピーカーでもない。英語を勉強しているだけの人。でも、セリフが多い」と苦笑した。「何で、しゃべれないのに、こんなにセリフが多いんですか？」と監督に聞いたところ「お前は重要なんだ」と言われたと明かし、会