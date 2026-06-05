季節にあわせたスキンケア、できていますか？夏は紫外線や汗、エアコンによる乾燥などで、肌や髪に負担がかかりやすい季節。今回は、美容コーディネーターの弓気田みずほさんが厳選した、ボディ＆ヘアケア、紫外線対策アイテムを紹介します。スキンケアを見直して、夏を快適に乗り切りましょう。肌への優しさをきわめた摩擦レスの「ボディ＆ヘアケアアイテム」バスタイムでもはや主流となってきている「泡」アイテム。時短になる