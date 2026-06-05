ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONSが5日、都内でドキュメンタリー映画「GENERATIONS“6IX SENSE”LIVE IN CINEMA」（19日公開）のプレミア先行上映舞台あいさつに登壇した。新体制で挑んだアリーナツアー「GENERATIONS LIVE TOUR 2025“6IX SENSE”」の集大成となる、ららアリーナ東京ベイ公演を収録したライブフィルム。イベントでは、箱の中に入った紙に書かれた質問に答える形式でトークを展開。「いつかやってみた