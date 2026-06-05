衣替えで出てきた、着古した服や下着をウエスとして活用するアイデアを紹介します。教えてくれるのは、元小学校家庭科教諭で家事に関する著作を多数執筆しているお掃除ブロガー・よしママさん。サイズアウトした子ども服、レギンスなどアイテム別の「おすすめ掃除術」をぜひ参考に。1：古くなった下着やインナー子どものインナーはすぐにサイズアウトするので、お掃除に活用するのをおすすめします。とくにコットン製のものは吸水