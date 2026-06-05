家をキレイに保とうと思っても長続きしない…。そんな悩みをもつ人は少なくありません。3000軒以上の家を見てきた時間×片付けコンサルタントの下村志保美さんに、片付けがラクになる「考え方」を教えてもらいました。片付けが続かない人ほど、「憧れの人」を思い浮かべて片付けようと思って始めたものの、どこから手をつければいいかわからない。少し片付けても見た目が変わらず、すぐに挫折してしまう。一度がんばったのに、気づ