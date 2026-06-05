ESSEonlineに掲載された記事のなかから、6月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！年々増す厳しい暑さで悩むのが服選び。暮らし評論家で整理収納アドバイザーの大木聖美さん（50代）は、過去の失敗から夏服を選ぶルールを見直してムダ買いが減り、快適に過ごせるようになったそうです。ここでは、大木さんが「もう買わない」と決めたアイテムを軸に、50代のリアルな服選びについて語ります。※ 記事の初出は2025年6月。年齢