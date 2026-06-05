すっきりといただきものを手放すための考え方を紹介します。ミニマリスト歴11年のインスタグラマー・SHIROさん（30代）は、ものをもたない暮らしを続けるなかで、いただきものの処分に困った経験があるそうです。しかし、ものとの向き合い方を見直したことで、手放すことへの罪悪感がやわらぎ、すっきりとした空間を保てるようになったといいます。詳しくお話を伺いました。いただきものの手放し方に迷うミニマリストとしてインス