ものまねタレントの清水アキラ（７１）と息子の清水良太郎（３７）が５日、東京・なかのＺＥＲＯホールで「清水アキラ・清水良太郎親子ものまねコンサート」を開催。「愚か者よ」「夜明けのブルース」「愛のメモリー」などを含む名曲の数々を披露した。アキラは、コンサートについて「この人（良太郎）がやろうと言わないとやらない。もし言われなかったら、絵書いたり旅行したり、毎日横になっているんじゃないかな」と話し