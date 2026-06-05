【GU（ジーユー）】で不動の人気を誇り、公式オンラインストアでもベストセラーとして紹介されているバックパック。手に取りやすい価格ながら、機能性とデザイン性を兼ね備えた、ミドル世代にもおすすめのアイテムです。今回は、その人気の理由とともに、コーデへの上手な取り入れ方をご紹介します。 性別を問わず使えるシンプルデザイン 【GU】「ソフトナイロンバックパック」\2,990（税込）