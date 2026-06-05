猫が「クラッキング」をする3つの心理 1.獲物を捕まえたい！ 猫が鳥や虫を見つけたとき、本能的に「あの獲物を捕まえたい」という強い意欲が湧き上がります。 このとき、猫の脳内では狩りのシミュレーションが行われており、無意識に顎が動いて「カカカッ」という音が出てしまうのです。 これは、実際に獲物の首の骨を噛み砕くときの動きを練習しているという説もあります。まだ何もしていない段階でも