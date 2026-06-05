ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の有澤一華が５日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」ＩＭＡＸ先行上映会に出席した。世界的アーティストのマイケル・ジャクソン（享年５０）の人生を描いた物語。マイケルの大ファンだという有澤は作品を目にし「口が開いて閉じないことってあるんだなと。一人の人間としてのマイケルも描かれていて刺激を受けました」と目を輝かせた。