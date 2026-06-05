グローバルボーイズグループ・TREASUREが、スポーツブランド「Reebok（リーボック）」2026年夏シーズンの新ビジュアルモデルに起用された。【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並びReebokは「Life Is Not a Spectator Sport（人生を動いて、動かせ）」というメッセージを掲げるスポーツブランド。今回公開されたビジュアルでは、TREASUREがReebokのアイテムを着用し、それぞれの個性や魅力を表現している。同