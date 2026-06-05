7人組グループ・Travis Japanが、8月26日に発売する映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のジャケット写真が解禁された。さらに完全生産限定盤に封入されるグッズビジュアルも公開となった。【画像】かわいいデザイン！完全生産限定盤のラバートレカケース今作は、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化した作品。