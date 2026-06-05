King ＆ Princeが24日に発売する最新ライブを収めたBlu-ray・DVD『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、永瀬廉のソロ曲「Darling」と高橋海人（※高＝はしごだか）のソロ曲「this time」のライブ映像が、グループ公式YouTubeにて公開された。【動画】個性爆発！永瀬廉＆高橋海人それぞれのソロ曲のライブ映像が公開本日5日に公開されたのは、アルバム『STARRING』に収録されたソロ曲のライブ映像。シンガーソン