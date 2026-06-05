俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)の6日放送回には、「子どもがのびのび育つ！丘庭を囲むロの字型ハウス」が登場する。【住人十色】DIYで手作り！寝室にあるボルダリングの壁今回は、ナビゲーターの海渡未来アナウンサーがスタジオを飛び出し、石川県金沢市へ。住人（アルジ）は、東京から移住した4人家族。3年前、建築家の夫の故郷であ