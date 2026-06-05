俳優の浅野忠信が5日、都内で行われた『モータルコンバット／ネクストラウンド』初日舞台あいさつに登壇。共演する真田広之からアクションを学んだことを明かした。【写真】満面の笑み！ガッツポーズをする浅野忠信今作は、伝説的格闘ゲーム「モータルコンバット」実写映画化した作品で、ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続く最新作。人間界の存亡を懸けた最強決定戦〈モータルコンバット〉が開幕し、ハリウ