【WWE】SMACK DOWN（5月29日・日本時間30日／スペイン・バルセロナ）【映像】女子レスラー、後ろの布が“何もない”大胆ギアスペインの初夏に、女帝がモフモフのファーコートで登場。気温を無視した装いに、海外SNSは「この季節に？」と総ツッコミ。だが本当の見どころは、乱闘で視聴者がヒヤヒヤした通気性を考慮し過ぎて背中がぱっくり空いた“第二形態”の方だった。スペインで開催されたW