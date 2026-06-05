「阪神−楽天」（５日、甲子園球場）先発の高橋遥人がプロ９年目で自身最多となる今季４安打目を放ち、先制を呼び込んだ。両軍無得点の五回、先頭で追い込まれてから岸の１４０キロ直球を左前に運んだ。打線は四回、四球で２死満塁のチャンスを作ったが、熊谷が空振り三振に。先制機を逃し、四回まで１安打と拙攻が続いていた。その後、森下は死球で２死一、二塁となると、佐藤輝が右中間の適時二塁打で２点の先制に成功した