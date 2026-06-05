オープンAIのサム・アルトマンCEO【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは4日、米政府が人工知能（AI）企業への出資を検討していると報じた。政府は急速に進化するAI技術の「経済的な利益」が期待できる一方、AI企業は規制当局のお墨付きを得やすくなるメリットがあるという。報道によると、生成AI「チャットGPT」を手がける米新興企業オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）が昨年、政府側に提案