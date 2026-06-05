シンガー・ソングライターで、一夫多妻制アイドルユニット「清竜人25」のプロデューサー兼メンバーを務めた清竜人（37）が5日、Xを更新。活動再開および新グループを結成したことを発表した。清は25年末をもって新たな音楽活動へ向けた準備期間に入るとして音楽活動を一時休止していたが、「みんな久しぶり〜！ど派手に活動再開するよ〜」と報告。「さて新グループ！！！『清竜人FRIENDS』大結成！！！竜人、しおん、かのん、シケ