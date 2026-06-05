北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの父、滋さんが亡くってから6月5日で6年です。1日も早い帰国を願いめぐみさんの同級生が1台のラッピングバスを走らせます。路線バスに描かれた3人の親子。そこには再会を喜び合う姿が…＜めぐみさんの同級生池田 正樹さん＞「こういう風に3人で抱き合う姿 を見たかったんですけど……早紀江お母さんには必ず抱き合ってほしいと思います」横田めぐみさんは1977年、新潟市の中学校からの下